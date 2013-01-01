В Приморье открыли завод по производству сильных семян сельхозкультур по уникальной технологии
В Покровке – административном центре Октябрьского района Приморского края – в рамках первой Дальневосточной аграрной конференции состоялось открытие завода по производству сильных семян сельскохозяйственных культур по авторской технологии, не имеющей аналогов мире.
Использование щадящей пофракционной технологии, разработанной ученым Леонидом Фадеевым, позволяет получать здоровые сильные семена благодаря их разделению по удельному весу. Новый семенной завод предназначен для доработки семян любых сельхозкультур – от мелкосеменных до самых крупных. В основном здесь будут дорабатываться семена сои.
Мощности завода рассчитаны на проведение первичной очистки семян производительностью до 60 тонн в час. На уникальном оборудовании семена калибруют на 4-8 фракций. При этом отбирается самый сильный посадочный материал.
По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрея Бронца, современные технологии позволят увеличить к 2025 году урожайность сои в регионе до 25 центнеров с гектара. «Сильные семена дают сильные растения, способные реализовать весь генетический потенциал сорта», – отметил он.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
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