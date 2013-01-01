В Приморье открыли завод по производству сильных семян сельхозкультур по уникальной технологии



В Покровке – административном центре Октябрьского района Приморского края – в рамках первой Дальневосточной аграрной конференции состоялось открытие завода по производству сильных семян сельскохозяйственных культур по авторской технологии, не имеющей аналогов мире.

В запуске предприятия и обсуждении инновационных путей получения высоких урожаев приморской сои, которая является одной из основных экспортируемых культур, приняли участие специалисты из России, Украины, Великобритании и Китая.

Использование щадящей пофракционной технологии, разработанной ученым Леонидом Фадеевым, позволяет получать здоровые сильные семена благодаря их разделению по удельному весу. Новый семенной завод предназначен для доработки семян любых сельхозкультур – от мелкосеменных до самых крупных. В основном здесь будут дорабатываться семена сои.

Мощности завода рассчитаны на проведение первичной очистки семян производительностью до 60 тонн в час. На уникальном оборудовании семена калибруют на 4-8 фракций. При этом отбирается самый сильный посадочный материал.

По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрея Бронца, современные технологии позволят увеличить к 2025 году урожайность сои в регионе до 25 центнеров с гектара. «Сильные семена дают сильные растения, способные реализовать весь генетический потенциал сорта», – отметил он.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ