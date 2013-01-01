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В Приморье запустили подстанцию 220 кВ для резидентов ТОР за 2,3 млрд рублей

Сен 5
Москва Центральный федеральный округ
В Приморье запустили подстанцию 220 кВ для резидентов ТОР за 2,3 млрд рублей

В пригороде Владивостока состоялся запуск подстанции 220 кВ «Промпарк» — питающего центра территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская». Федеральная сетевая компания (ПАО «ФСК ЕЭС») инвестировала в проект техприсоединения 2,3 млрд рублей. Мощность нового энергообъекта составляет 126 МВА. Проект осуществлен в рамках сотрудничества ФСК ЕЭС с Корпорацией развития Дальнего Востока.
«Что очень важно, более 90% оборудования – российского производства», — отметил на церемонии пуска глава ФСК ЕЭС Андрей Муров.

По словам министра энергетики России Александра Новака, одним из приоритетов госполитики в настоящий момент является развитие Дальнего Востока, особая роль при этом принадлежит развитию энергетической инфраструктуры.

«До 2024 года в регионе планируется более ввести 950 МВА трансформаторной мощности и более 440 километров линий электропередачи, осуществить инвестиции порядка 27 миллиардов рублей», – заявил министр.

ТОР «Надеждинская» – первая территория опережающего развития, созданная в Приморском крае в 2015 году. На сегодняшний день здесь осуществляют деятельность 49 резидентов. Полная реализация заявленных проектов общей стоимостью 32,5 млрд рублей позволит создать более 4,5 тыс. рабочих мест.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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