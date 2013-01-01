В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская»
Ноя 7
Первая очередь завода ДСК «Приморье» рассчитана на производство домокомплектов в объеме, необходимом для строительства 100 тысяч квадратных метров жилья в год.
Продукция первого резидента территории опережающего развития «Надеждинская» будет использоваться для строительства жилой и коммерческой недвижимости во Владивостоке и других близлежащих населенных пунктах Приморского края.
До сих пор на Дальнем Востоке пока не было заводов такого уровня.
Использовавшиеся при создании домостроительного комбината металлоконструкции были произведены в Приморье.
Установленное на этом предприятии оборудование поставлено ведущими мировыми производителями - финскими компаниями Steel Kamet и Elematic. На заводе имеются столы для заливки стеновых панелей от Olmet Italy, линия для производства деталей из арматуры от SCHNELL, крановые мощности от «УралКран».
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
7 Ноя 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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