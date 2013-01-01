В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская»



Первая очередь завода ДСК «Приморье» рассчитана на производство домокомплектов в объеме, необходимом для строительства 100 тысяч квадратных метров жилья в год.

Продукция первого резидента территории опережающего развития «Надеждинская» будет использоваться для строительства жилой и коммерческой недвижимости во Владивостоке и других близлежащих населенных пунктах Приморского края.

До сих пор на Дальнем Востоке пока не было заводов такого уровня.

Использовавшиеся при создании домостроительного комбината металлоконструкции были произведены в Приморье.

Установленное на этом предприятии оборудование поставлено ведущими мировыми производителями - финскими компаниями Steel Kamet и Elematic. На заводе имеются столы для заливки стеновых панелей от Olmet Italy, линия для производства деталей из арматуры от SCHNELL, крановые мощности от «УралКран».

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ