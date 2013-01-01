В Приморье запустили безотходное производство плит OSB и фанеры из отходов древесины лесных хозяйств



В Уссурийске Приморского края деревообрабатывающая компания «Жуньда» (резидент Свободного порта Владивосток) начала импортозамещающее производство ориентировочно-стружечных плит (OSB) и фанеры из невостребованной древесины. Объем инвестиций в проект составил 154,5 млн рублей. В данный момент на предприятии работает 8 человек, со временем добавится еще около 160 рабочих мест.

На производственной площадке размером 7 тыс. квадратных метров разместились лесосклад, помещения для производства фанеры, плит OSB и опалубки, а также ремонтный и транспортный цеха. Энергоэффективное и экологичное оборудование позволяет ускорить и удешевить процесс безотходного производства. Мощности нового предприятия рассчитаны на выпуск 35 тыс. квадратных метров продукции в год.

В качестве сырья предприятие использует кряж и низкосортную древесину из лесных хозяйств Приморья. Планируется поставлять продукцию потребителям Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Учитывая высокий спрос на строительные материалы в регионе, предполагается что выпускаемая продукция будет достойно конкурировать с импортной, которая завозится в основном из Китая.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ