В Приморье ввели уникальную систему пылеподавления на терминале крупнейшего в России угольного порта



В поселке Врангель Приморского края на терминале «Восточный порт», который обеспечивает экспортную перевалку угля, начала работать мобильная система всесезонного пылеподавления. Уникальность системы заключается в том, что она позволяет предотвращать распространение мелких фракций угля в воздухе и при минусовых температурах. Инвестиции стивидорной компании в приобретение и внедрение оборудования составили 300 млн рублей.

Систему, состоящую из двух самоходных портальных комплексов, установили на рельсовых путях складской территории перегрузочного комплекса. Эта территория включает четыре склада общей площадью 120 тыс. кв. метров и вместимостью 600 тыс. тонн угля.

Комплексы оборудованы четырьмя мощными снегогенераторами и способны меньше чем за час равномерно покрыть всю площадь угольных складов плотным слоем снежного покрова, а в теплое время года система работает по принципу водного пылеподавления.

Предусмотрено два режима: система может укрывать всю площадь склада или точечно работать в зоне погрузки. Таким образом, она справляется с задачей пылеподавления и предотвращает поднятие в воздух мелкой фракции угля.

В ближайших планах АО «Восточный порт» - установка системы из двух самоходных портальных комплексов на территории складов третьей очереди специализированного угольного комплекса общей площадью 160 тыс. кв. метров и вместимостью 800 тыс. тонн угольной продукции.

Крупнейший в России специализированный терминал АО «Восточный порт», третью очередь которого запустили в конце 2019 года, стал крупнейшим частным инвестиционным портовым проектом стоимостью более 40 млрд рублей.

Проект внедрения системы пылеподавления реализован АО «Восточный порт» в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которому стивидоры должны перейти на закрытую перевалку угля, не загрязняющую воздух.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ