В Приморье ввели уникальную систему пылеподавления на терминале крупнейшего в России угольного порта
В поселке Врангель Приморского края на терминале «Восточный порт», который обеспечивает экспортную перевалку угля, начала работать мобильная система всесезонного пылеподавления. Уникальность системы заключается в том, что она позволяет предотвращать распространение мелких фракций угля в воздухе и при минусовых температурах. Инвестиции стивидорной компании в приобретение и внедрение оборудования составили 300 млн рублей.
Комплексы оборудованы четырьмя мощными снегогенераторами и способны меньше чем за час равномерно покрыть всю площадь угольных складов плотным слоем снежного покрова, а в теплое время года система работает по принципу водного пылеподавления.
Предусмотрено два режима: система может укрывать всю площадь склада или точечно работать в зоне погрузки. Таким образом, она справляется с задачей пылеподавления и предотвращает поднятие в воздух мелкой фракции угля.
В ближайших планах АО «Восточный порт» - установка системы из двух самоходных портальных комплексов на территории складов третьей очереди специализированного угольного комплекса общей площадью 160 тыс. кв. метров и вместимостью 800 тыс. тонн угольной продукции.
Крупнейший в России специализированный терминал АО «Восточный порт», третью очередь которого запустили в конце 2019 года, стал крупнейшим частным инвестиционным портовым проектом стоимостью более 40 млрд рублей.
Проект внедрения системы пылеподавления реализован АО «Восточный порт» в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которому стивидоры должны перейти на закрытую перевалку угля, не загрязняющую воздух.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
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