В Приморье возобновили работу единственной птицефабрики с перспективой трудоустройства 1000 человек



В поселке Заводской (г. Артем) Приморского края ООО «АгроПтица» возобновило работу единственной в регионе птицефабрики ЗАО «Михайловский бройлер». Сейчас на предприятии работают 235 человек, в дальнейшем планируется увеличение рабочих мест до 1 тысячи.

На предприятии начал работать новый инвестор. Восстановлена работа котельной, двух моноблоков на пять залов каждый для клеточного содержания, восстановлен инкубаторий, а также возобновлено убойное производство. Готовятся мощности под родительское стадо.

Сейчас на откорме находятся почти 700 тыс. цыплят. Мощность производства на данном этапе составляет 450 тонн мяса курицы в месяц.

По мере наращивания объемов производства единственный производитель курятины в Приморье будет в полной мере обеспечивать продукцией социальные учреждения и оптово-розничную сеть региона.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ