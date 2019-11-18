В Приморье возобновили работу единственной птицефабрики с перспективой трудоустройства 1000 человек
Фев 25
В поселке Заводской (г. Артем) Приморского края ООО «АгроПтица» возобновило работу единственной в регионе птицефабрики ЗАО «Михайловский бройлер». Сейчас на предприятии работают 235 человек, в дальнейшем планируется увеличение рабочих мест до 1 тысячи.
На предприятии начал работать новый инвестор. Восстановлена работа котельной, двух моноблоков на пять залов каждый для клеточного содержания, восстановлен инкубаторий, а также возобновлено убойное производство. Готовятся мощности под родительское стадо.
Сейчас на откорме находятся почти 700 тыс. цыплят. Мощность производства на данном этапе составляет 450 тонн мяса курицы в месяц.
По мере наращивания объемов производства единственный производитель курятины в Приморье будет в полной мере обеспечивать продукцией социальные учреждения и оптово-розничную сеть региона.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
25 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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