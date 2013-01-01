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В Приморье успешно доставлен батопорт для крупнейшего в России сухого дока мега-судоверфи «Звезда»

Апр 29
Москва Центральный федеральный округ
В Приморье успешно доставлен батопорт для крупнейшего в России сухого дока мега-судоверфи «Звезда»

В городе Большой Камень Приморского края успешно завершена транспортная операция по доставке на судоверфь «Звезда» уникального оборудования для строящегося на судостроительном комплексе самого крупного в России сухого дока. Батопорт (водонепроницаемый затвор) обладает повышенной непотопляемостью.
Плавучая конструкция длиной 114 метров и высотой 12 метров оставлен морским путем на палубе 180-метрового транспортного судна полупогружного типа. Операция по спуску на воду и швартовке батопорта к достроечной набережной ССК «Звезда» заняла 12 часов.

Объект будет отделять камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории. При эксплуатации батопорт будет становиться на порог дока любой из двух сторон. Еще одна особенность батопорта — его верхняя палуба оборудована проезжей частью.

Сухой док —основной элемент второй очереди судостроительного комплекса «Звезда», крупнейшее в стране гидротехническое сооружение размерами 485×114×14 метров. Его наличие позволит судоверфи строить большинство типов судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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