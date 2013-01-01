В Приморье судостроительная верфь «Звезда» перейдет на отечественную сталь



Российские металлургические предприятия заинтересованы в поставках металлопродукции Дальневосточному судостроительному комплексу «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. Комплекс создается консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и Газпромбанка на базе Дальневосточного завода «Звезда» и предполагает строительство производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.

«Роснефть» рассматривает несколько вариантов перевода суперверфи «Звезда» на отечественную сталь. Среди возможных поставщиков - ММК и «Амурсталь», однако сложная логистика может привести к серьезной конкуренции с производителями из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас сталь, из которой строятся российские суда на «Звезде», поставляет по контрактам из Южной Кореи совместное предприятие «Роснефти» и Уральской горно-металлургической компании. Возможно, консорциум вернется к планам строительства металлургического производства вблизи верфи. Приморский край, Дальневосточный федерального округ

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