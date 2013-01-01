В Приморье реализуют российско-монгольский проект по созданию угольного терминала за $260 млн
В порту Зарубино (Приморский край) российская транспортная группа Fesco и монгольская угледобывающая государственная компания «Эрдэнэс-Таван Толгой» намерены построить совместное предприятие – угольный терминал мощностью до 10 млн тонн в год. Инвестиции в проект, который будет реализован в ближайшие три года, составят 260 млн долларов.
Кроме строительства непосредственно терминала, необходимо создать целый имущественный комплекс: провести дноуглубительные работы, присодиниться к электросетям, проложить железнодорожные подъездные пути и т.д.
«Месторождение Таван-Толгой не присоединено к железной дороге. Это 440 километров. Сейчас наши монгольские партнеры как раз строят эту ветку, это приоритетный для них проект. Совместно с РЖД будет проведена реконструкция магистрального хода Улан-Баторской железной дороги, чтобы увеличить пропускную способность. Эти условия необходимы для развития проекта», – отметил глава группы Fesco Александр Исурин.
По его словам, предварительно определено, что на первом этапе гарантированный объем перевалки угля в порту Зарубино – 6 млн тонн в год.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
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