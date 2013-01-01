В Приморье приступили к выращиванию ценных морских гидробионтов пастбищным способом



В Хасанском районе Приморского края компания «Эффективная энергия» приступила к рассадке молоди морского гребешка, а также выпустила ламинарию японскую для выращивания пастбищным способом. Проект по выращиванию ценных морских гидробионтов реализован на рыбоводных участках площадью 115 гектаров.

С апреля по июнь здесь выполняется установка гидробиотехнической системы, постановка коллекторов на спат (молодь гребешка). Ранее собрано 9 млн особей, дополнительно закуплено около 22 млн штук малька гребешка. С июня по ноябрь 2020 года планируется собрать свыше 110 тонн морской капусты.

В дальнейшем инвестор планирует интегрировать марикультурное производство в региональный туристский кластер. Для этого будет обустроена береговая база с пирсом в бухте Витязь, построен кемпинг для экологического туризма, закуплены техника и плавсредства.

Также в планах инвестора строительство ресторана и склада, а также общежития для персонала. Для этих объектов создадут инженерную инфраструктуру с подключением к электросетям.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ