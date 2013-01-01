В Приморье открыли железнодорожный тоннель стратегического значения



Владивостокский тоннель им. И. В. Сталина Дальневосточной железной дороги, построенный в 1935 году, открыли после масштабной реконструкции. Стоимость работ составила 3,5 млрд рублей. Железнодорожный тоннель является стратегическим объектом и находится под охраной воинской части национальной гвардии РФ.

Однопутный железнодорожный тоннель длиной 1382 м, расположенный под горой Шошина, был сооружен в период с 1934 по 1936 г.г. Искусственное сооружение имеет статус памятника истории и архитектуры и является единственным в России, официально носящим имя И. В. Сталина.

Тоннель был включен в перечень первоочередных мероприятий по Программе развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, утверждённых правительством РФ. На объекте, который с момента своей постройки ни разу глобально не ремонтировался, работа по реконструкции велась на протяжении трех лет. Параллельно с основным «большим» тоннелем проложен «малый», выполняющий функции водоотвода грунтовых вод.

Учитывая рост объёма перевозок и значимость тоннеля для Владивостокского транспортного узла и экономики города, созданы условия для движения не только составов дальнего следования, но и городской электрички, связывающей центр Владивостока с его отдалённым Первомайским районом. Через тоннель также осуществляются грузовые перевозки в адрес портов на Мысе Чуркина, подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2 и др.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ