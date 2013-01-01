В Приморье нацпарк «Земля леопарда» впервые учёл популяцию нового для фауны России водяного оленя



На юго-западе Приморского края ученые национального парка «Земля леопарда» подсчитали численность нового для России представителя животного мира — водяного оленя. Согласно данным авиаучета в Хасанском районе обитает около 170 особей, из них 75 — на территории южной части «Земли леопарда». Достоверные сведения о численности водяного оленя — вида, который был впервые описан в России летом 2019 года, удалось получить впервые.

Уникальная находка сотрудников нацпарка, водяной олень (Hydropotes inermis) стал новым, 327-м видом списка фауны млекопитающих России и восьмым видом в семействе Cervidae (оленьи). Ученые полагают, что водяной олень может занять пустующие экологические ниши юго-запада Приморья, и расширить спектр питания дальневосточного леопарда.

Водяной олень похож на косулю, но вместо рогов у самцов длинные клыки, как у кабарги. Он был широко распространен вокруг всего Желтого моря от западного побережья Корейского полуострова до низовьев реки Янцзы. К середине прошлого века сохранились только два очага обитания — подвид Китайский водяной олень (Hydropotes inermis inermis) в районе Шанхая на юге Китая с численностью не более 10 тысяч особей, и Корейский водяной олень (Hydropotes inermis argyropus) на границе Южной и Северной Кореи.

Ученые Дальневосточного отделения РАН, Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) и специалисты нацпарка «Земля леопарда» ведут работу по присвоению оленю природоохранного статуса.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ