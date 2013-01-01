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В Приморье на Находкинской верфи заложили две 20-тонные баржи для Камчатки

Ноя 1
Москва Центральный федеральный округ
В Приморье на Находкинской верфи заложили две 20-тонные баржи для Камчатки

Камчатский край первым в России поставил перед верфями задачу создать универсальную баржу для перевозки грузов и пассажиров, а данный проект разработан Находкинским судоремонтным заводом.
Почти 70 миллионов рублей, необходимых для строительства барж, выделены из регионального бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы Камчатского края».

Согласно техническому заданию, длина каждого судна грузоподъемностью 20 тонн и пассажировместимостью до 12 человек составит 19 метров, ширина – 6 метров. Построенные на «Находкинской верфи» баржи будут развивать скорость до семи узлов. Каждое судно оборудуют двумя двигателями, чтобы повысить манёвренность и надёжность.

На торжественной церемонии закладки килей двух судов к капитанским рубкам будущих барж прикрепили таблички с их названиями.

Планируется, что на полуостров суда прибудут в первом полугодии 2019 года. Со стапелей Находкинского судоремонтного завода они будут отправлены на переправы через реку Камчатка в Мильковском районе, в посёлок Таёжный и село Лазо.

По заказу Камчатского края сегодня в Приморье на Ливадийском ремонтно-судостроительном и Славянском судоремонтном заводе строятся еще две баржи. Судна грузоподъёмностью до 40 тонн и пассажировместимостью до 25 человек планируется поставить на Камчатку в декабре этого года.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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