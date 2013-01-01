В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур



В Амурской области администрацией Благовещенского района выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой автодороги, построенной в рамках единого проекта возведения трансграничного автомобильного моста через Амур на границе между Россией и Китаем. Работы на объекте велись в круглосуточном режиме и выполнены в полном объеме в соответствии с календарным графиком.

По основным показателям мощности объекта автомобильная дорога с проезжей частью шириной 7,5 метров соответствует II категории, имеет капитальный тип покрытия с усилением слоёв дорожной одежды, рассчитанный на любые виды транспортных нагрузок, всех категорий автомобильного транспорта.

Ширина насыпи 15,5 метров, высота - до 6 метров. Также подъездные пути включают в себя пять мостовых объектов: три путепровода и два сооружения для связи разобщенных территорий.

В Амурской области автомобильная дорога данной технической категории с укреплением откосов монолитными железобетонными плитами построена впервые. Движение транспорта по ней будет открыто после сдачи в эксплуатацию непосредственно мостового перехода.

Застройщик объекта - компания по развитию и строительству моста ООО «Амур (Хэйлунцзян)». Работы по строительству с декабря 2016 года выполнялись генеральным подрядчиком АО «Асфальт».

Строительный контроль осуществляли «Амурская строительная компания», ОАО «Институт Гипростроймост», а также инспекция государственного строительного надзора Амурской области.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ