В Приамурье завершили строительство первой автодороги к международному мосту через реку Амур
В Амурской области администрацией Благовещенского района выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой автодороги, построенной в рамках единого проекта возведения трансграничного автомобильного моста через Амур на границе между Россией и Китаем. Работы на объекте велись в круглосуточном режиме и выполнены в полном объеме в соответствии с календарным графиком.
Ширина насыпи 15,5 метров, высота - до 6 метров. Также подъездные пути включают в себя пять мостовых объектов: три путепровода и два сооружения для связи разобщенных территорий.
В Амурской области автомобильная дорога данной технической категории с укреплением откосов монолитными железобетонными плитами построена впервые. Движение транспорта по ней будет открыто после сдачи в эксплуатацию непосредственно мостового перехода.
Застройщик объекта - компания по развитию и строительству моста ООО «Амур (Хэйлунцзян)». Работы по строительству с декабря 2016 года выполнялись генеральным подрядчиком АО «Асфальт».
Строительный контроль осуществляли «Амурская строительная компания», ОАО «Институт Гипростроймост», а также инспекция государственного строительного надзора Амурской области.
Амурская область, Дальневосточный федеральный округ
|19 Дек:
|19 Дек:
|19 Дек:
|19 Дек:
|19 Дек:
|19 Дек:
|18 Дек:
|18 Дек:
|18 Дек: