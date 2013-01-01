В Приамурье запущена первая в России линия по производству соевого изолята за 2,5 млрд рублей
Дек 25
В г.Белогорске Амурской области маслоэкстракционный завод «Амурский» (МЭЗ, дочернее предприятие ООО «Амурагроцентр») запустил в опытно-промышленную эксплуатацию первую в России линию по производству продуктов глубокой переработки сои (изолированных растительных белков и пищевой клетчатки). Общий объем инвестиций на создание всей необходимой инфраструктуры и первой линии по переработке составил 2,5 млрд рублей. Планируется увеличение штата с 528 до 770 сотрудников.
На новой линии ежегодно будут выпускать 10 тысяч тонн изолированного соевого белка и 5,6 тонны соевой клетчатки, которая применима в производстве мясных, кондитерских и молочных продуктов питания, а также востребована в легкой промышленности.
В дальнейших планах компании - наращивание объемов производства и строительство еще одного цеха по производству изолята. На предприятии уже подготовлены и введены в эксплуатацию все инфраструктурные объекты (инженерные сети, котельная и станция биологической очистки), которые рассчитаны на работу двух линий. Стоимость создания второго цеха составляет 1,4 млрд рублей.
Для обслуживания нового производства привлечены высококвалифицированные специалисты. Основными рынками сбыта продукции станут Россия и страны Азии.
Амурская область, Дальневосточный федеральный округ
25 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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