В Приамурье состоялся пятый — юбилейный — пуск с космодрома «Восточный» ракеты «Союз»
Июл 5
В Амурской области 5 июля в 8 часов 41 мин. по московскому времени на космодроме «Восточный» состоялся запланированный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и 32 малыми космическими аппаратами на борту. Этот пуск стал первым для космодрома «Восточный» в 2019 году и пятым за трехлетнюю историю работы первого российского гражданского космодрома.
Отделение первой ступени от космического аппарата произошло через 117,5 секунды после после начала полета. Все четыре отделяющиеся части упали в Зейском районе Амурской области. На места зафиксированных падений боковых блоков вылетели вертолеты. Поисковые группы обследуют территорию, над которой проходит траектория полета ракеты.
В общей сложности программа выведения разгонным блоком «Фрегат» спутника «Метеор-М» № 2-2 и попутных космических аппаратов на их целевые орбиты рассчитана на 4,5 часа.
В числе 32 спутников, выводимых на орбиту, три - российские научно-образовательные спутники формата cubesat: «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат». Еще 29 спутников запускаются по контрактам АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос пусковые услуги» в интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии.
Амурская область, Дальневосточный федеральный округ
5 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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