Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ДЕК, 13:28 МСК
USD (ЦБ)    64,1401
EUR (ЦБ)    71,0608

03 ДЕК, 13:28 МСК
USD (ЦБ)    64,1401
EUR (ЦБ)    71,0608

В Приамурье сдан в эксплуатацию первый в регионе дорожный объект по контракту «жизненного цикла»

Дек 3
Москва Центральный федеральный округ
В Приамурье сдан в эксплуатацию первый в регионе дорожный объект по контракту «жизненного цикла»

В Амурской области впервые проведена контрактация объекта на принципах «жизненного цикла», которая подразумевает финансовую ответственность подрядной организации за эксплуатацию отремонтированного ею же участка в течение нормативного срока эксплуатации. По такому контракту сдан в эксплуатацию участок автомобильной дороги Благовещенск – Гомелевка.
Отремонтированный участок дороги с января 2020 года и до конца 2022 года переходит на содержание подрядной организации ООО «СМУ». Стоимость контракта составляет 72,6 млн рублей.

«Уникальность и важность такого объекта в том, что контрактные обязательства дисциплинируют подрядчика: от того, насколько качественно он выполнит ремонт, содержать участок ему будет проще», – отметил министр транспорта и строительства Амурской области Александр Зеленин.

В рамках контракта выполнен ремонт мостового перехода через р. Кулустай, заменена водопропускная труба, проведено устройство основания дорожной одежды и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Кроме того, восстановлены автобусные остановки, завершено обустройство дорожного освещения и тротуаров. После ремонтных работ подрядчик в течение трехлетнего периода будет отвечать за текущий ремонт, следить за состоянием дорожного полотна.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
3 Дек:
3 Дек:
3 Дек:
Центральный федеральный округ:
3 Дек:
3 Дек:
2 Дек:
РОССИЯ:
2 Дек:
2 Дек:
2 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Госуслуги, Налоговая и Пенсионный фонд. Что власти установят на ваши гаджеты

Госуслуги, Налоговая и Пенсионный фонд. Что власти установят на ваши гаджеты
Экономика

Деньги есть, а дела нет. Почему в регионах не освоили федеральные деньги на нацпроекты?

Деньги есть, а дела нет. Почему в регионах не освоили федеральные деньги на нацпроекты?
Экономика

Украина выигрывает у России на мировом рынке оружия?

Украина выигрывает у России на мировом рынке оружия?
События и факты

«Разбрасываться деньгами не будем!» На что власти потратят триллионы из ФНБ

«Разбрасываться деньгами не будем!» На что власти потратят триллионы из ФНБ
Экономика

От 100 тысяч и больше. В каких регионах России самые высокие зарплаты?

От 100 тысяч и больше. В каких регионах России самые высокие зарплаты?
Экономика

Россия и Китай запускают «Силу Сибири». Что нужно знать о первом газопроводе в Поднебесную?

Россия и Китай запускают «Силу Сибири». Что нужно знать о первом газопроводе в Поднебесную?
События и факты

Узнай, страна

В Калужской области запустили уникальное производство овсяных хлопьев, не имеющее аналогов в России

В Калужской области запустили уникальное производство овсяных хлопьев, не имеющее аналогов в России

В Красноярске открыли самый современный в Сибири хирургический корпус за 7,4 млрд рублей

В Красноярске открыли самый современный в Сибири хирургический корпус за 7,4 млрд рублей

В Приамурье сдан в эксплуатацию первый в регионе дорожный объект по контракту «жизненного цикла»

В Приамурье сдан в эксплуатацию первый в регионе дорожный объект по контракту «жизненного цикла»

В Брянской области открыли новый межрайонный сосудистый центр с предоставлением квартир врачам

В Брянской области открыли новый межрайонный сосудистый центр с предоставлением квартир врачам

Новости дня

13:04 «Камаз» приступил к тестированию беспилотного грузовика «Камаз» приступил к тестированию беспилотного грузовика
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:05 Завершено расследование дела о сгоревшем в Шереметьево SSJ-100 Завершено расследование дела о сгоревшем в Шереметьево SSJ-100
11:16 Эрдоган угрожает бойкотом планам НАТО по защите Польши и Балтии Эрдоган угрожает бойкотом планам НАТО по защите Польши и Балтии
09:58 «Аэрофлот» призывает ФАС особо обратить внимание на рост цен на топливо «Аэрофлот» призывает ФАС особо обратить внимание на рост цен на топливо
08:23 Лионель Месси снова стал обладателем «Золотого мяча» Лионель Месси снова стал обладателем «Золотого мяча»
07:19 Захарова ответила Зеленскому, заявившему о «сбившихся с пути» жителях ДНР и ЛНР Захарова ответила Зеленскому, заявившему о «сбившихся с пути» жителях ДНР и ЛНР
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
02 ДЕК, 23:09 Украшенная древесная змея может пролететь до 90 метров Украшенная древесная змея может пролететь до 90 метров

Узнай, страна!

13:02 В Калужской области запустили уникальное производство овсяных хлопьев, не имеющее аналогов в России В Калужской области запустили уникальное производство овсяных хлопьев, не имеющее аналогов в России
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
28 НОЯ, 10:13 В информационном мире грядут перемены В информационном мире грядут перемены
27 НОЯ, 10:30 В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона В Астраханской области приобрели новые автомобили скорой помощи для медучреждений региона
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter