В Приамурье сдан в эксплуатацию первый в регионе дорожный объект по контракту «жизненного цикла»



В Амурской области впервые проведена контрактация объекта на принципах «жизненного цикла», которая подразумевает финансовую ответственность подрядной организации за эксплуатацию отремонтированного ею же участка в течение нормативного срока эксплуатации. По такому контракту сдан в эксплуатацию участок автомобильной дороги Благовещенск – Гомелевка.

Отремонтированный участок дороги с января 2020 года и до конца 2022 года переходит на содержание подрядной организации ООО «СМУ». Стоимость контракта составляет 72,6 млн рублей.

«Уникальность и важность такого объекта в том, что контрактные обязательства дисциплинируют подрядчика: от того, насколько качественно он выполнит ремонт, содержать участок ему будет проще», – отметил министр транспорта и строительства Амурской области Александр Зеленин.

В рамках контракта выполнен ремонт мостового перехода через р. Кулустай, заменена водопропускная труба, проведено устройство основания дорожной одежды и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Кроме того, восстановлены автобусные остановки, завершено обустройство дорожного освещения и тротуаров. После ремонтных работ подрядчик в течение трехлетнего периода будет отвечать за текущий ремонт, следить за состоянием дорожного полотна.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ