В Башкирии открыли производственную площадку ведущей транспортно-экспедиторской компании России
Мар 18
В Благовещенском районе Башкирии на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» состоялось открытие производственной площадки ведущей транспортно-экспедиторской компании России RAILGO. Общий объём инвестиций составил 314 млн рублей. Создается около 200 рабочих мест со средней зарплатой 42 тыс. рублей в месяц. Новое сервисное предприятие будет специализироваться на капитальном ремонте колёсных пар для грузовых вагонов.
Проект создания вагоноремонтных мастерских мощностью до 1,6 тыс. колёс в месяц реализуется в два этапа. В рамках первой очереди компания реконструировала и оборудовала цеха, помещения для персонала (раздевалки, душевые, медчасть), а также обустроила прилегающую территорию для хранения готовой продукции.
После запуска первой очереди современное высокотехнологичное предприятие продолжит реализацию второго этапа проекта.
Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ
18 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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