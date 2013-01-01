В Башкирии открыли производственную площадку ведущей транспортно-экспедиторской компании России



В Благовещенском районе Башкирии на территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» состоялось открытие производственной площадки ведущей транспортно-экспедиторской компании России RAILGO. Общий объём инвестиций составил 314 млн рублей. Создается около 200 рабочих мест со средней зарплатой 42 тыс. рублей в месяц. Новое сервисное предприятие будет специализироваться на капитальном ремонте колёсных пар для грузовых вагонов.

Проект создания вагоноремонтных мастерских мощностью до 1,6 тыс. колёс в месяц реализуется в два этапа. В рамках первой очереди компания реконструировала и оборудовала цеха, помещения для персонала (раздевалки, душевые, медчасть), а также обустроила прилегающую территорию для хранения готовой продукции. После запуска первой очереди современное высокотехнологичное предприятие продолжит реализацию второго этапа проекта. Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ

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