В поселке Солнцево возводят новый детский сад



Выполняя поручение президента страны, Курская область одной из первых ликвидировала очереди в дошкольные учреждения. И строительство детских садов в регионе продолжается. Теперь необходимо обеспечить местами самых маленьких дошколят – до 3 лет. Да и число юных курян продолжает увеличиваться.

Как рассказали в комитете строительства Курской области, строящеесяв Солнцевском районе дошкольное учреждение сможет принять 140 ребят. Объект включен в программу строительства 2018 года. Сметная стоимость составляет 133,847 млн рублей. Из областного бюджета будет выделено более 127 млн рублей, а оставшиеся средства предусмотрены в районном бюджете.

Родители малышей с нетерпением ждут, когда новый детский сад распахнет свои двери. Его ввод позволит разгрузить переполненные группы в дошкольных учреждениях Солнцевского района.