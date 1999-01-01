Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 НОЯ, 22:24 МСК
USD (ЦБ)    67,5238
EUR (ЦБ)    76,0926

12 НОЯ, 22:24 МСК
USD (ЦБ)    67,5238
EUR (ЦБ)    76,0926

В поселке Хомутовка торжественно открыт ФОК

Ноя 12
Курская область Центральный федеральный округ
В поселке Хомутовка торжественно открыт ФОК

А в селе Заолешенка Суджанского района дан старт строительству ледовой арены.
Участие в мероприятиях приняли врио губернатора Роман Старовойт, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, член правления и начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и другие почетные гости.

В Хомутовке открылся ФОК «Сокол». После торжественной церемонии высокие гости обошли все помещения современного комплекса и убедились, что для занятий спортом здесь созданы все условия. Строительство ФОКа велось за счет средств «Газпрома».

Поздравляя местных жителей и юных спортсменов, Роман Старовойт выразил надежду, что комплекс станет местом занятий и отдыха жителей и гостей района, будет способствовать воспитанию спортсменов, достижению ими высоких спортивных результатов. По его мнению, постоянные занятия физкультурой и спортом способствуют формированию у людей здорового образа жизни. Врио губернатора поблагодарил Газпром за многолетнее сотрудничество с Курской областью. «Благодаря такому сотрудничеству массовый спорт можно довести в самые отдаленные уголки нашей области. Здесь создается прекрасная инфраструктура для командных видов спорта, которые позволят поддерживать здоровье жителей всех возрастов».

Такого же мнения придерживается Валерий Голубев, который подчеркнул, что программа «Газпром – детям» направлена на то, чтобы они меньше сидели в Интернете и чаще держали в руках мяч. Кстати, именно мячи, помимо ФОКа, разумеется, получили в подарок юные спортсмены.

Масштабная программа возведения спортивных объектов в Курской области реализуется «Газпромом» с 2008 года. За это время построено и введено в эксплуатацию 114 многофункциональных спортивных площадок. При этом без внимания не остался ни один из 28 муниципальных районов. Курская область по количеству возведенных спортплощадок входит в число лидеров в стране. В настоящее время при поддержке Газпрома на различных этапах реализации проекты по строительству шесть физкультурно-оздоровительных комплексов в районах региона. Знаковое событие сегодня состоялось и в с. Заолешенка Суджанского района. Здесь в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком Роман Старовойт и Валерий Голубев вместе с юными спортсменами заложили первый камень с капсулой, в которой содержится обращение к потомкам. ФОК также будет возводиться в рамках программы ПАО «Газпром» и должен распахнуть двери для жителей района в 2020 году. В комплексе будет ледовая арена, зал для аэробики и атлетической гимнастики, тренажерный зал для детей и взрослых.

- Уверен, сказал Роман Старовойт, - что здесь будут воспитываться и спортсмены высокого уровня, и развиваться массовый спорт. Он также выразил надежду, что строители достойно справятся со своими обязательствами, сдадут объект в намеченные сроки и с высоким качеством.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
12 Ноя:
12 Ноя:
7 Ноя:
Центральный федеральный округ:
12 Ноя:
12 Ноя:
12 Ноя:
РОССИЯ:
12 Ноя:
12 Ноя:
12 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 9

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться
Экономика

Узнай, страна

В московском метрополитене предлагают работу и отдых на Дальнем Востоке

В московском метрополитене предлагают работу и отдых на Дальнем Востоке

Врачи тамбовского перинатального центра провели сложную высокотехнологичную операцию

Врачи тамбовского перинатального центра провели сложную высокотехнологичную операцию

В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское»

В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское»

В Курске открылся центр «серебряного» волонтерства

В Курске открылся центр «серебряного» волонтерства

Новости СМИ

Новости дня

21:54 Сербская православная церковь отказалась признать решение Константинополя по Украине Сербская православная церковь отказалась признать решение Константинополя по Украине
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
21:29 Яндекс составил рейтинг самых популярных сайтов у россиян Яндекс составил рейтинг самых популярных сайтов у россиян
21:03 США введут новые антироссийские санкции из-за выборов на Донбассе США введут новые антироссийские санкции из-за выборов на Донбассе
20:49 Москва вошла в десятку городов с лучшими условиями проживания Москва вошла в десятку городов с лучшими условиями проживания
20:29 В Кремле обратили внимание, что в Париже не зачитали письма русских солдат В Кремле обратили внимание, что в Париже не зачитали письма русских солдат
19:56 Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран в Европе Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран в Европе
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
19:30 Авиация Израиля начала наносить удары по сектору Газа Авиация Израиля начала наносить удары по сектору Газа

Узнай, страна!

17:40 В московском метрополитене предлагают работу и отдых на Дальнем Востоке В московском метрополитене предлагают работу и отдых на Дальнем Востоке
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
17:22 Врачи тамбовского перинатального центра провели сложную высокотехнологичную операцию Врачи тамбовского перинатального центра провели сложную высокотехнологичную операцию
17:17 В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское» В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское»
15:29 В Мордовии ввели в эксплуатацию автоматизированный завод по глубокой переработке молока В Мордовии ввели в эксплуатацию автоматизированный завод по глубокой переработке молока
15:25 Компания из Челябинской области поставила в Индию современные дактилоскопические системы Компания из Челябинской области поставила в Индию современные дактилоскопические системы
12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева
08 НОЯ, 15:35 Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
08 НОЯ, 14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter