В поселке Хомутовка торжественно открыт ФОК



А в селе Заолешенка Суджанского района дан старт строительству ледовой арены.

Участие в мероприятиях приняли врио губернатора Роман Старовойт, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, член правления и начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и другие почетные гости.

В Хомутовке открылся ФОК «Сокол». После торжественной церемонии высокие гости обошли все помещения современного комплекса и убедились, что для занятий спортом здесь созданы все условия. Строительство ФОКа велось за счет средств «Газпрома».

Поздравляя местных жителей и юных спортсменов, Роман Старовойт выразил надежду, что комплекс станет местом занятий и отдыха жителей и гостей района, будет способствовать воспитанию спортсменов, достижению ими высоких спортивных результатов. По его мнению, постоянные занятия физкультурой и спортом способствуют формированию у людей здорового образа жизни. Врио губернатора поблагодарил Газпром за многолетнее сотрудничество с Курской областью. «Благодаря такому сотрудничеству массовый спорт можно довести в самые отдаленные уголки нашей области. Здесь создается прекрасная инфраструктура для командных видов спорта, которые позволят поддерживать здоровье жителей всех возрастов».

Такого же мнения придерживается Валерий Голубев, который подчеркнул, что программа «Газпром – детям» направлена на то, чтобы они меньше сидели в Интернете и чаще держали в руках мяч. Кстати, именно мячи, помимо ФОКа, разумеется, получили в подарок юные спортсмены.

Масштабная программа возведения спортивных объектов в Курской области реализуется «Газпромом» с 2008 года. За это время построено и введено в эксплуатацию 114 многофункциональных спортивных площадок. При этом без внимания не остался ни один из 28 муниципальных районов. Курская область по количеству возведенных спортплощадок входит в число лидеров в стране. В настоящее время при поддержке Газпрома на различных этапах реализации проекты по строительству шесть физкультурно-оздоровительных комплексов в районах региона. Знаковое событие сегодня состоялось и в с. Заолешенка Суджанского района. Здесь в основание будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком Роман Старовойт и Валерий Голубев вместе с юными спортсменами заложили первый камень с капсулой, в которой содержится обращение к потомкам. ФОК также будет возводиться в рамках программы ПАО «Газпром» и должен распахнуть двери для жителей района в 2020 году. В комплексе будет ледовая арена, зал для аэробики и атлетической гимнастики, тренажерный зал для детей и взрослых.

- Уверен, сказал Роман Старовойт, - что здесь будут воспитываться и спортсмены высокого уровня, и развиваться массовый спорт. Он также выразил надежду, что строители достойно справятся со своими обязательствами, сдадут объект в намеченные сроки и с высоким качеством.