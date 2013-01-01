В Подмосковье запустили серийное производство новых картофелепосадочных машин, адаптированных для РФ



В подмосковной Коломне завод «Колнаг» запустил серийное производство первой адаптированной для применения в российских хозяйствах картофелепосадочной машины AVR CR450M. Новая четырехрядная картофелесажалка обладает высокой скоростью и точностью посадки.

На основе новой картофелесажалки «Колнаг» собирает картофелепосадочные комплексы, выполняющие несколько операций одновременно: внесение гранулированных удобрений, опрыскивание клубней перед посадкой, посадку картофеля и формирование объемных гребней.

Картофелесажалка AVR CR450М поставляется в прицепном варианте для междурядий 75 см или 90 см. Машина имеет бункер для картофеля до 4000 кг. Благодаря продуманной конструкции колесных осей сцепление колес с землей никогда не нарушается, что исключает подергивание высаживающих лент даже на больших скоростях.

Московская область, Центральный федеральный округ