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В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов

Янв 30
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье запустили первую сортировочную линию современного комплекса по переработке отходов

В д. Сахарово Сергиево-Посадского городского округа Московской области произведён технологический пуск первой сортировочной линии современного комплекса по переработке отходов «Север». На предприятии создано около 550 рабочих мест. Это второй КПО, введенный в Подмосковье компанией «РТ-Инвест». Всего в регионе к 2021 году планируется открыть 12 комплексов по переработке отходов.
КПО «Север» будет в круглосуточном режиме ежегодно обрабатывать 450 тыс. тонн отходов. На предприятии установлены специальные роторные сепараторы, которые предназначены для отсева мелкой фракции на этапе сортировки отходов.

Оборудование комплекса состоит из трёх производственных линий. Поступающий мусор будет проходить несколько этапов переработки: радиационный контроль и взвешивание, сортировка с отбором вторичных ресурсов, компостирование для мелкой фракции с большим содержанием органики, измельчение крупногабаритных отходов, временное размещение мусорных остатков на специальных участках на территории КПО.

К началу 2021 года потребности Подмосквья и Москвы в сортировке и переработке коммунальных отходов планируется обеспечить полностью.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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