В Подмосковье запустили кондитерскую линию за 1,6 млрд рублей



В Ногинском районе Московской области, в индустриальном парке «Богородский», компания «Хлебпром», занимающая первое место в России по объему продаж тортов и пирожных, запустила крупную линию по производству кондитерских изделий. Объем инвестиций на первом этапе проекта составил 1,6 млрд рублей. Общая стоимость расширения производства сладких лакомств в Ногинске составляет более двух миллиардов рублей. На предприятии уже трудятся 360 человек, планируется увеличение количества рабочих мест до 600.

Благодаря запуску высокотехнологичной 100-метровой линии на предприятии не только появились новые рабочие места, но и улучшились условия труда. Высокая автоматизация производства позволила значительно увеличить ассортимент и объемы выпуска донатсов (пончиков с начинкой) и заварных пирожных В целом проект по расширению производства ОАО «Хлебпром» предполагает закупку нового оборудования, строительство и реконструкцию производственных и складских помещений.

Кроме изготовления тортов, компания «Хлебпром» также лидирует по объему производства в категории «Хлебцы». Предприятие на данный момент имеет современную производственную базу и новейшие технологии по выпуску широкого ассортимента хлебцов. Экспортные поставки осуществляются в страны СНГ, КНР, США, Германию, Израиль.

Московская область, Центральный федеральный округ