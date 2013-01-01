В Подмосковье запущен высокотехнологичный завод по переработке отходов электронного оборудования



В Подмосковных Печатниках на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» завод «Экопласт» запустил опытно-промышленное производство по переработке отходов электронного оборудования, создав 47 рабочих мест. В целом корпорация «Экополис», в которую входит завод «Экопласт», инвестировала в отрасль переработки электронных отходов в России более 7 млрд рублей.

На заводе «Экопласт» будут перерабатывать дробленый пластик и отходы оргтехники в высококачественные гранулы, используемые в качестве вторичного сырья для изготовления новой электроники, стройматериалов и автокомпонентов.

Мощность первой очереди высокотехнологичного завода составит 25 тысяч тонн вторичной продукции в год. Выход предприятия на проектную мощность планируется до конца 2019 года.

«В производственном процессе применяется замкнутая система водоснабжения и современное газоочистное оборудование. Таким образом, предприятие оказывает минимальное воздействие на окружающую среду, что является ключевым требованием к высокотехнологичным производствам резидентов ОЭЗ и особенно важно в условиях столичного мегаполиса", – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Игорь Ищенко.

Ежегодно в Москве накапливается до 130 тысяч тонн отходов электронного оборудования, которые являются наиболее токсичными и вредными для окружающей среды.

«Мы строим инфраструктуру на базе передовых мировых технологий, создаем уникальные инженерные решения для максимально возможного извлечения полезных компонентов из отработанной электроники и возврата их в экономический оборот. Наша задача – создание культуры обращения с электронными отходами как в Москве, так и в других регионах России», – отметил генеральный директор АО «Корпорация Экополис» Максим Лобанов.

На сегодняшний день совокупная мощность существующих заводов полного цикла позволяет перерабатывать половину объема накапливаемых электронных отходов.

Московская область, Центральный федеральный округ