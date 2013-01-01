В Подмосковье ввели в эксплуатацию вторую очередь крупнейшего в регионе транспортного хаба



В подмосковном Сколково ввели в эксплуатацию вторую очередь нового транспортного узла «Орбион»: бизнес-центр и торгово-галерейную территорию площадью 34 тыс. кв. метров. Общая площадь комплекса составляет 65 тыс. кв. метров, что позволяет создать около 2200 рабочих мест.

Многофункциональный комплекс, первая очередь которого была сдана в мае этого года, состоит из железнодорожной платформы, мультимодального транспортного узла, наземного перехода к территории «Сколково», бизнес-цетра и торгового комплекса.

Транспортный хаб выполняет роль входной территории нового делового кластера, сопряженного с инновационным центром «Сколково». Построенный комплекс стал одним из крупнейших транспортно-инфраструктурных объектов Московской области.

Московская область, Центральный федеральный округ