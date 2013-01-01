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В Подмосковье высадили саженцы 30 отечественных сортов вишни для промышленного сада площадью 100 га

Апр 28
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье высадили саженцы 30 отечественных сортов вишни для промышленного сада площадью 100 га

В Коломенском округе Московской области реализуется проект по возрождению вишнёвых садов. Сельхозпредприятие «Коломенская ягода» в этом сезоне высадило более 30 отечественных сортов вишни. Для этой цели возделывают сельхозземели, которые не использовались более 20 лет.
Высаженный в этом году посадочный материал будет тщательно отобран с целью получения высокой урожайности и пересажен в будущем году в производственный сад площадью более 100 га. Этой осенью планируется высадить лучшие сорта на площади более 10 га.

Реализацию проекта по расширению вишневых садов на территории области и налаживанию глубокой переработки выращенных ягод осуществляет сельскохозяйственный кооператив, который был создан в прошлом году на базе предприятия «Коломенская ягода».

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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