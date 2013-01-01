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В Подмосковье в рекордный срок построили и открыли инфекционную больницу на 800 мест

Апр 21
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье в рекордный срок построили и открыли инфекционную больницу на 800 мест

В поселении Вороновское Новой Москвы приняла первых пациентов новая инфекционная больница на 800 мест. Всего за 42 дня возведено 50 одноэтажных строений и 14 секций двух-трёхэтажных общежитий на участке около 40 га. Закуплено около 100 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.
Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 марта. На объекте работали 300 строительных подразделений и организаций; единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.

Помимо этого проложено около 100 магистральных и внутренних коммуникацией, обеспечение газом, электроэнергией, водой, теплом, и созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженные или представляющие опасность.

Клиника стоит в отдалении от крупных населенных пунктов. В ходе строительства проложили 15 км магистральных газопроводов, 30 км электрических кабелей, внутриплощадочных коммуникаций около 70 км, 20 км дорог.

Полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест с возможностью расширения до 900 мест и трансформации каждой койки под реанимационную оснащена всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.

В клинике будут работать около 1 тысячи специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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