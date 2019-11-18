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В Подмосковье в 6 раз увеличили мощности производства первого российского органического молока

Мар 2
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье в 6 раз увеличили мощности производства первого российского органического молока

В селе Середниково Шатурского района Московской области в экологическом хозяйстве «Спартак» после реконструкции открыли молочный цех, площадь которого увеличилась в три раза — до 1000 кв. метров. Объем переработки молока увеличен в шесть раз — до 30 тонн в сутки. Инвестиции в проект составили 90 млн рублей. Молоко на завод поступает с собственных ферм хозяйства, которое первым в России стало производителем органического молока.
В цеху заменены коммуникации, запущена новая линия упаковки. Ручной труд заменило современное оборудование. Качество продукции строго контролируется.

В планах предприятия — перерабатывать более 50 тонн молока в сутки. Кроме того, к молочному к ассортименту прибавятся сыры из экологически чистого молока. Для их производства будет дополнительно построен цех и закуплено специальное оборудование.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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