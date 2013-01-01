В Подмосковье создали системы для искусственной вентиляции легких нескольким пациентам одновременно



В Подмосковье Лыткаринский завод оптического стекла, входящий в «Швабе» Ростеха, готов к запуску производства систем для проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) нескольким пациентам от одного аппарата одновременно без риска заражения. Оборудование прошло необходимые испытания и получило одобрение Минздрава РФ.

Система отличается наличием бактерицидных фильтров, обеспечивающих на 99,9 % защиту от бактерий и вирусов. С 30 марта, планируется запуск площадки для производства нового аппарата. В апреле запланирована разработка 80 тысяч комплектов, а уже в мае мощность производства будет увеличена до 200 тысяч таких комплектов в месяц. Благодаря этому аппаратами ИВЛ будут обеспечены все реанимационные отделения во всех субъектах России.

Разработка представляет собой систему одноразовых дыхательных контуров, переходников и фильтров для вентиляции легких до четырех пациентов, исключающую перекрестное заражение между ними. Система совместима как с любыми отечественными аппаратами ИВЛ, так и с зарубежными изделиями.

Московская область, Центральный федеральный округ