В Подмосковье приступили к серийному выпуску инновационной парфюмерно-косметической продукции



В Московской области на территории ОЭЗ «Дубна» состоялась церемония открытия нового предприятия «Биофармлаб», на котором приступили к выпуску парфюмерно-косметической продукции известной российской марки «Либридерм». Объем инвестиций на данный момент составил около 500 млн рублей. Трудоустроено 55 квалифицированных специалистов.

В строй введена первая очередь предприятия площадью 2,6 тыс. кв. метров — это около четверти от всех планируемых объектов. С вводом второй и третьей очередей, строительство которых уже ведется, предприятие планирует расширить линейку лечебной косметической продукции, а также начать выпуск биологически активных добавок к пище. Общая площадь трех корпусов завода составит более 8 тыс. кв. метров. При выходе на полную мощность здесь смогут создать более 150 рабочих мест.

Высокотехнологическая площадка в Дубне, по словам генерального директора компании Игоря Широкова, позволила организовать собственное серийное производство парфюмерно-косметических средств с активными компонентами и инновационным составом. При этом продукция обладает более высоким качеством и меньшей себестоимостью, чем выпускаемая ранее.

После выхода на полную мощность «Биофармлаб» рассчитывает занять около 7% отечественного рынка космецевтики. Кроме того, продукция компании будет экспортироваться в страны СНГ и Евросоюза.

Московская область, Центральный федеральный округ