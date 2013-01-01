В Подмосковье построили предприятие для выпуска аппаратов «искусственная почка» и диализных фильтров



В Московской области на территории ОЭЗ «Дубна» компания «Фрерус» начала ввод в эксплуатацию производственного объекта по выпуску медицинской техники для гемодиализа (очистки крови). В социально направленный проект инвестировано свыше 2,7 млрд рублей. Создаётся более 240 рабочих мест.

На площади 12 тысяч кв. метров построенного научно-производственного комплекса будут производить капиллярные фильтры последнего поколения, а также аппараты «искусственная почка» и расходные материалы для заместительной почечной терапии. Ежегодно на современном высокотехнологичном оборудовании здесь рассчитывают выпускать до 4,2 млн капиллярных диализных фильтров последнего поколения и тысячу единиц уникальной аппаратуры для гемодиализа.

Серийный выпуск продукции начнется со следующего года после получения необходимых сертификатов и лицензий.

Московская область, Центральный федеральный округ