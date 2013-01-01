В Подмосковье построили первое в РФ предприятие по выпуску оборудования для неонатального скрининга



В г. Дубна Московской области на территории одноименной ОЭЗ введен в эксплуатацию научно-производственный комплекс «Биомедицинской компании» (БМК), где будут производить уникальные инновационные продукты для неонатального скрининга (генетического тестирования новорожденных). На сегодняшний день это первое и единственное высокотехнологичное предприятие данного профиля в России. В реализацию проекта инвестировано более 180 млн рублей, создается 26 рабочих мест.

В настоящее время на заводе ведутся пуско-наладочные работы. Серийное производство продукции начнется в следующем году после получения регистрационных удостоверений на разработки. Проект направлен, в первую очередь, на импортозамещение оборудования для генетического тестирования.

Ожидается, что с выходом предприятия на полную мощность продукция для неонатального скрининга вытеснит более дорогую импортную, заняв более половины отечественного рынка.

Кроме того, на основе собственных запатентованных оригинальных разработок предприятие планирует производить и другую медицинскую продукцию, в т.ч. тесты для пренатальной диагностики синдрома Дауна и для мониторинга работы сердца.

Московская область, Центральный федеральный округ