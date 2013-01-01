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В Подмосковье построили мультимодальный транспортный узел на въезде в ИЦ «Сколково»

Май 28
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье построили мультимодальный транспортный узел на въезде в ИЦ «Сколково»

В Одинцовском районе Подмосковья 27 мая состоялась церемония открытия остановочного пункта «Инновационный центр «Сколково» Смоленского направления Московской железной дороги, входящего в мультимодальный транспортный узел (ММТУ) «Орбион». Общий объем частных инвестиций в проект составил $240 млн. Застройщиком выступила одна из крупнейших девелоперских компаний «Корпорация А.Н.Д.».
Железнодорожная станция, занимающая 2,5 тыс. кв. метров, состоит из трех пассажирских платформ, связанных крытым надземным пешеходным переходом длиной около 400 метров с выходами на другую сторону Минского шоссе к ИЦ «Сколково», а также к поселку Трехгорка. От новой платформы до Инновационного центра можно будет дойти за пять минут вместо прежних 25 минут, то есть в пять раз быстрее.

В переходе установлены автоматы по продаже билетов на пригородные маршруты. Для пассажиров наземного общественного транспорта вблизи новой станции предусмотрено 10 крытых остановочных павильонов с разъемами для зарядных устройств, электронной навигацией, билетными автоматами и бесплатным Wi-Fi. В инфраструктуре транспортно-пересадочного узла предусмотрена также подземная автостоянка на 320 машиномест.

Открытие станции позволит значительно увеличить пассажиропоток. По предварительным расчетам он дойдет до двух тысяч человек в часы пик. Расчетная пропускная способность «Орбиона» к 2020 году может достигать 30 тыс. человек в день.

В транспортный узел «Орбион» входит высотный комплекс с бизнес-центром площадью более 30 тысяч кв. метров и арендопригодными торговыми помещениями, занимающими 11,5 тыс. кв. метров. Общая площадь комплекса — 70,1 тыс. кв. метров. В торговом центре, где практически весь объем помещений уже сдан в аренду, разместятся не менее 140 торгово-сервисных точек, в т.ч. кафе, магазины, культурно-развлекательные объекты. Это создаст дополнительные рабочие места для жителей Одинцовского округа.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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