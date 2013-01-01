В Подмосковье построили мультимодальный транспортный узел на въезде в ИЦ «Сколково»
В Одинцовском районе Подмосковья 27 мая состоялась церемония открытия остановочного пункта «Инновационный центр «Сколково» Смоленского направления Московской железной дороги, входящего в мультимодальный транспортный узел (ММТУ) «Орбион». Общий объем частных инвестиций в проект составил $240 млн. Застройщиком выступила одна из крупнейших девелоперских компаний «Корпорация А.Н.Д.».
В переходе установлены автоматы по продаже билетов на пригородные маршруты. Для пассажиров наземного общественного транспорта вблизи новой станции предусмотрено 10 крытых остановочных павильонов с разъемами для зарядных устройств, электронной навигацией, билетными автоматами и бесплатным Wi-Fi. В инфраструктуре транспортно-пересадочного узла предусмотрена также подземная автостоянка на 320 машиномест.
Открытие станции позволит значительно увеличить пассажиропоток. По предварительным расчетам он дойдет до двух тысяч человек в часы пик. Расчетная пропускная способность «Орбиона» к 2020 году может достигать 30 тыс. человек в день.
В транспортный узел «Орбион» входит высотный комплекс с бизнес-центром площадью более 30 тысяч кв. метров и арендопригодными торговыми помещениями, занимающими 11,5 тыс. кв. метров. Общая площадь комплекса — 70,1 тыс. кв. метров. В торговом центре, где практически весь объем помещений уже сдан в аренду, разместятся не менее 140 торгово-сервисных точек, в т.ч. кафе, магазины, культурно-развлекательные объекты. Это создаст дополнительные рабочие места для жителей Одинцовского округа.
Московская область, Центральный федеральный округ
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