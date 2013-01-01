В Подмосковье открылся крупный полиграфический комплекс



В создание нового производства в Подольске в промышленной зоне «Северная» компания «ВМС-Принт» вложила более 300 млн рублей

Инвестиции в строительство нового корпуса площадью 6,3 тысячи кв. метров составили 200 млн рублей, в приобретение новых станков и оборудования - 100 млн рублей.

В настоящее время на предприятии трудятся более 150 человек. На новом производственно-технологическом сегодня работает 50 человек, до конца 2018 года появится еще 50 рабочих мест.

Планируется, что основными заказчиками произведенной здесь полиграфической продукции станут предприятия пищевой, парфюмерной, косметической и текстильной промышленности.

АО «ВМС-Принт» уже входит в пятерку лидеров в России по изготовлению упаковки для фармацевтического рынка.

Московская область, Центральный федеральный округ