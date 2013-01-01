В Подмосковье открылось новое предприятие по лазерной металлообработке
Июн 21
В Богородском городском округе Москвы, на территории индустриального парка «Успенский» открылось предприятие полного цикла обработки листового металла и труб «Лазер Процессинг». Общий объем инвестиций в проект составил 250 млн рублей. Создается 70 рабочих мест.
«Лазер Процессинг» — высокотехнологичное производство, специализирующееся в обработке листового и крупного металлопроката из стали, алюминия, меди, латуни с использованием лазерной резки, гибки, механической обработки и сварки.
Предприятие оснащено современным оборудованием немецкой компаним TRUMPF, в том числе роботами для резки, сгибания металлических листов и труб, а также сварочных работ. Продукция используется в авиа- и машиностроении, медицинской и других сферах.
Московская область, Центральный федеральный округ
21 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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