В Подмосковье открыли первый в России завод по производству автодомов и жилых модулей



Предприятие «Автокемпер Пром» по выпуску кемперов премиум и комфорт-класса создано в Коломне на территории бывшего завода «Текстильмаш».

На заводе запускают мелкосерийное производство автодомов с планировкой для размещения шести человек под названием HELIX («Улитка»). Планируется, что стоимость российского кемпера будет существенно ниже европейских аналогов. Вскоре завод начнет производить модели жилых модулей, которые можно устанавливать на пикапы практически любых производителей. Уже сегодня здесь создано 90 новых рабочих мест для жителей Коломны.

По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, расширение предложения автодомов отечественного производства будет способствовать повышению их доступности и дальнейшему развитию автотуризма в России. В ведомстве отмечают, что в высокий летний сезон туристы все чаще выбирают автопутешествия на юг России, в частности, в Крым в этом сезоне половина гостей приезжает на своих автомобилях.

Московская область, Центральный федеральный округ