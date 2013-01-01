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В Подмосковье открыли новую линию по производству керамогранита уникального для России формата

Янв 22
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье открыли новую линию по производству керамогранита уникального для России формата

В Ступинском городском округе Московской области компания «Керама Марацци» на действующей производственной площадке открыла пятую производственную линию. На предприятии будет изготавливается архитектурный гранит уникального для российского рынка супер-макси формата. С запуском новой линии создается 55 рабочих мест. Проект общей стоимостью 2 млрд рублей реализован на участке площадью около 4 гектаров.
Новая линия позволит увеличить производственные мощности предприятия на 3,8 млн кв. метров высококачественного керамического гранита в год – до 12 млн кв. метров.

Формат керамогранита 160×320 см широко используется при строительстве различных объектов в Европе. Для российского рынка это новый формат, который позволит отечественным застройщикам расширить возможности дизайнерского оформления объектов, а также улучшить их эксплуатационные характеристики.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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