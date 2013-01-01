В Подмосковье открыли новое предприятие по производству бумажной тары



В Московской области на территории индустриального парка «КлинАвтоТранс» (г. Клин) открылось новое предприятие по производству гофрированного картона и бумажной тары ООО «ЧелныУпак». Инвестиции составили 284 млн рублей, на предприятии создано 80 рабочих мест.

Производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием, расположилось на площади около 18 тыс. кв. метров. После выхода на полную мощность (12 млн кв. метров гофротары в месяц) планируется увеличить количество рабочих мест до 170-ти.

ООО «ЧелныУпак» — совместный проект Набережночелнинского картонно-бумажного комбината с ЗАО «Клинавтотранс». Свою продукцию завод «ЧелныУпак» будет поставлять в крупные холдинговые компании — Danone, ООО «Хенкель Рус», ООО «Барилла Рус», АО «Холдинговая компания «АК Барс» и др.

Московская область, Центральный федеральный округ