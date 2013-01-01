В Подмосковье открыли новый путепровод в Балашихе за ₽ 3 млрд и мост через Клязьму – за ₽ 600 млн



В подмосковной Балашихе запущено движение по новой эстакаде через железную дорогу в районе станции Салтыковка. Путепровод стоимостью более 3 млрд рублей связал два шоссе — Носовихиниское и Энтузиастов. Одновременно в г. Щёлково запустили движение транспорта по мосту через реку Клязьма, строительство которого обошлось в 594 млн рублей.

Путепровод, расположенный на юге Балашихи, в пяти километрах от трассы М7, решит вопрос связи двух микрорайонов города через железную дорогу, позволит распределить потоки транспорта с Носовихинского на Горьковское шоссе.

Общая протяженность путепровода со съездами и подходами составила 1,1 км. Пропускная способность дороги — до 30 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения — 80 км в час. В рамках проекта обустроено четыре полосы для двустороннего движения и девять съездов. Сооружение строили почти три года.

Не менее важен и запуск движения транспорта по новому мосту через реку Клязьма. Длина моста составляет 860 метров. Движение транспорта осуществляется по двум полосам с расчетной скоростью движения 70 км в час. Пропускная способность объекта составляет около 12 тысяч автомобилей в сутки, четверть из которых — большегрузы.

Сооружение позволит снизить загруженность и перераспределить транспортные потоки Пролетарского проспекта, а также создаст транспортную связь между Центральным и Заречным районами города Щелково.

Московская область, Центральный федеральный округ