В Подмосковье открыли новый путепровод в Балашихе за ₽ 3 млрд и мост через Клязьму – за ₽ 600 млн
В подмосковной Балашихе запущено движение по новой эстакаде через железную дорогу в районе станции Салтыковка. Путепровод стоимостью более 3 млрд рублей связал два шоссе — Носовихиниское и Энтузиастов. Одновременно в г. Щёлково запустили движение транспорта по мосту через реку Клязьма, строительство которого обошлось в 594 млн рублей.
Общая протяженность путепровода со съездами и подходами составила 1,1 км. Пропускная способность дороги — до 30 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения — 80 км в час. В рамках проекта обустроено четыре полосы для двустороннего движения и девять съездов. Сооружение строили почти три года.
Не менее важен и запуск движения транспорта по новому мосту через реку Клязьма. Длина моста составляет 860 метров. Движение транспорта осуществляется по двум полосам с расчетной скоростью движения 70 км в час. Пропускная способность объекта составляет около 12 тысяч автомобилей в сутки, четверть из которых — большегрузы.
Сооружение позволит снизить загруженность и перераспределить транспортные потоки Пролетарского проспекта, а также создаст транспортную связь между Центральным и Заречным районами города Щелково.
Московская область, Центральный федеральный округ
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