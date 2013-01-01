В Подмосковье открыли движение по новому мосту через Волгу



Строительство мостового перехода в Дубне общей протяженностью почти два километра велось с 2016 года и завершилось с опережением графика на два месяца.

Этот мост через Волгу длиной 1166 метров - уникальное искусственное сооружение, поскольку расстояние между русловыми опорами составляет 168 метров и позволяет сохранить полноценное судоходство на реке.

В ходе строительства возведено 17 опор, собрано более 14 тысяч тонн металлоконструкций. В строительных работах, которые велись круглосуточно, было задействовано примерно пятьсот специалистов и сотня единиц техники.В рамках реализации проекта были обустроены четыре съезда, кольцевое пересечение проспекта Боголюбова и улицы Вернова с тремя полосами движения, перенесены коммуникации, построены тротуары и пешеходные переходы, установлены автопавильоны.

Расчетная скорость движения по четырехполосному мосту составит 80 км/ч, пропускная способность — более 24 тыс. автомобилей в сутки.

По мнению губернатора Московской области Андрея Воробьева мост в Дубне решит проблему с пробками, обеспечит новые рабочие места и новое качество жизни в городе, надвое разделенном рекой.

Ранее транспортная связь между лево- и правобережной частями города осуществлялась по технической дороге над плотиной, которая давно находится в аварийном состоянии, или в объезд через мост в городе Кимры. И это при том, что в городском округе Дубна находится около 125 предприятий, расположены уникальный Институт ядерных исследований и ОЭЗ «Дубна» технико-внедренческого типа.

Полпред Президента РФ в Центральном округе Игорь Щеголев отметил, что уникальный мост станет новым символом Подмосковья и стимулом для того, чтобы сюда приезжали туристы и приходили инвесторы.

Общий объем инвестиций, направленных на строительство моста в Дубне, превысил 9,3 миллиарда рублей. Почти половина этих средств была выделена из регионального бюджета, вторая половина – из федерального, в том числе 0,5 миллиарда рублей за счет средств поступивших от государственной системы «Платон».

Московская область, Центральный федеральный округ