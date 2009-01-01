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В Подмосковье новое металлообрабатывающее предприятие стоимостью 18 млрд руб. вышло на 90% мощности

Ноя 13
Москва Центральный федеральный округ
В Подмосковье новое металлообрабатывающее предприятие стоимостью 18 млрд руб. вышло на 90% мощности

В городе Лобня Московской области ООО «Стил Технолоджи Компани» (дочернее предприятие компании «Металл Профиль»), осуществляющее полный цикл работ по переработке тонколистовой стали, достигло загрузки 90% от проектной мощности. Объем инвестиций в создание производственного комплекса составил 18 млрд рублей. На сегодняшний день создано 400 рабочих мест со средней заработной платой 60 тыс. рублей.
Предприятие, зарегистрированное в феврале этого года, активно осваивает производство новых видов продукции из тонколистовой стали. Внедрение передовой технологии нанесения цинкового покрытия разной толщины позволило улучшить качество металлоконструкций для их последующей эксплуатации.

Переход на обработку заготовок собственного производства и подъем мощностей на линии оцинкования позволили полностью загрузить первую линию нанесения полимерных покрытий. Все предприятие работает без остановок в круглосуточном режиме. В планах дальнейшего развития производства – освоение дополнительных инвестиций в размере 6 млрд рублей.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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