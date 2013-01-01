В Подмосковье начали выпускать первую в России четырехвалентную вакцину для профилактики гриппа



На НПО «Петровакс Фарм» произведены первые серии четырехвалентной вакцины Гриппол Квадривалент и открыта третья линия по выпуску субстанций, суппозиториев и таблеток.

Самая современная вакцина с высокой профилактической эффективностью и безопасностью теперь производится в России по технологии полного цикла в одноразовых шприцах без консервантов,

До сих пор такую вакцину, которая обеспечивает защиту от четырех штаммов гриппа, производили только Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, Германия и Франция.

Главное преимущество российской вакцины - трехкратное снижение антигенной нагрузки на организм человека.

Накануне эпидемиологического сезона 2018-2019 гг. новая вакцина разрешена для иммунизации взрослых старше 18 лет. В настоящее время проходят клинические исследования с участием детей, одобренные Минздравом России.

Московская область, Центральный федеральный округ