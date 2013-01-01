В Орловской области открылся детский сад после капитального ремонта

В сентябре детский сад № 1 в пгт Нарышкино сможет принять 155 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет.

Торжественная церемония открытия детского сада состоялась накануне нового учебного года.

В мероприятии приняли участие врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, глава Урицкого района Николай Тураев, члены Правительства области, депутаты, родители с детьми.

Андрей Клычков отметил: «Родители, отдавая детей в этот замечательный детский сад, будут знать, что могут быть спокойны за них. С детьми будут заниматься прекрасные педагоги, которые подготовят их к школе».

Напомним, что в регионе реализуется губернаторская программа «Молодая семья», направленная, в первую очередь, на поддержку молодых родителей. Увеличение количества мест в детских садах – один из важных элементов системы поддержки.

В регионе ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3-х лет.

Удалось привлечь федеральное финансирование на строительство двух новых детских садов - в микрорайоне «Зареченский» города Орла и микрорайоне «Болховский» Орловского района по 230 мест каждый. Кроме того, ещё 400 мест будет создано за счёт расширения уж действующих дошкольных учреждений

Глава Урицкого района Николай Тураев вручил благодарности руководителям подрядных строительных организаций, выполнившим капитальный ремонт.

После церемонии перерезания символической красной ленты почетные гости прошли в актовый зал, где перед ними выступили воспитанники детского сада с концертными номерами.

Заведующая учреждением Елена Новикова показала почетным гостям помещения детского сада и реконструированную прогулочную зону перед ним. Андрей Клычков также внес свою лепту в благоустройство территории, посадив яблоню на территории перед детским садом.

Капитальный ремонт детского сада проводился в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области». Финансирование составило более 24 млн рублей. Кроме того, по поручению врио Губернатора области Урицкому району была предоставлена дотация в сумме 5,6 млн рублей, которая была использована для приобретения современного оборудования и новой мебели для детского сада.

В дошкольном учреждении произведена замена кровли здания, оконных и дверных блоков. В здании отремонтированы и утеплены фасады, реконструированы лестничные пролёты, проложены новые инженерные коммуникации, заменено напольное покрытие, отремонтированы подсобные помещения. В детском саду установлены новые системы видеонаблюдения, освещения, вентиляции.

Помимо этого, произведена реконструкция прогулочной зоны, оборудована спортивная площадка, по периметру учреждения установлено ограждение.