В Петрозаводске открыли региональный центр спортивной гимнастики
Современный спортивный комплекс в столице Карелии был построен к 100-летию республики на внебюджетные средства, предоставленные Федерацией спортивной гимнастики России.
В здании спорткомплекса оборудован гимнастический и тренажерный залы. Созданы помещения для тренеров, удобные современные раздевалки и душевые, закуплено самое современное оборудование для юных спортсменов. . Кроме того, благоустроена территория вокруг комплекса, обновлено дорожное покрытие на подъезде к центру.
В новом центре будут заниматься воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петрозаводска, а также проводиться соревнования и тренировочные сборы команд Северо-Западного федерального округа.
Сегодня в спортивной школе олимпийского резерва №1 занимаются более 300 спортсменов в возрасте от шести лет и работают 16 тренеров.
За 70 лет работы в этой школе было подготовлено 120 мастеров спорта СССР и России, в том числе два мастера спорта международного класса — Сергей Лисенков и Александр Баландин - вице-чемпион мира 2013 года, чемпион Европы, обладатель Кубка мира.
Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ
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