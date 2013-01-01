В Петрозаводске открыли региональный центр спортивной гимнастики



Современный спортивный комплекс в столице Карелии был построен к 100-летию республики на внебюджетные средства, предоставленные Федерацией спортивной гимнастики России.

Инвестиции в проект составили 150 млн. рублей, а региональный центр в Петрозаводске стал одним из лучших центров по спортивной гимнастике на Северо-Западе России.

В здании спорткомплекса оборудован гимнастический и тренажерный залы. Созданы помещения для тренеров, удобные современные раздевалки и душевые, закуплено самое современное оборудование для юных спортсменов. . Кроме того, благоустроена территория вокруг комплекса, обновлено дорожное покрытие на подъезде к центру.

В новом центре будут заниматься воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 Петрозаводска, а также проводиться соревнования и тренировочные сборы команд Северо-Западного федерального округа.

Сегодня в спортивной школе олимпийского резерва №1 занимаются более 300 спортсменов в возрасте от шести лет и работают 16 тренеров.

За 70 лет работы в этой школе было подготовлено 120 мастеров спорта СССР и России, в том числе два мастера спорта международного класса — Сергей Лисенков и Александр Баландин - вице-чемпион мира 2013 года, чемпион Европы, обладатель Кубка мира.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ