В Петропавловске-Камчатском запустили второй высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс
Авг 15
В пригороде Петропавловска-Камчатского в тестовом режиме запущена в работу вторая линия мусороперерабатывающего комплекса - в два раза мощнее первой. Общий объем инвестиций превышает 300 млн рублей. Проект реализует ООО «Феникс» - резидент Свободного порта Владивосток.
Вторая линия комплекса позволит сортировать и перерабатывать весь объем мусорных отходов Петропавловска-Камчатского: 180-200 тысяч тонн в год. Предусмотрена сортировка твердых коммунальных отходов на пластик, картон, бумагу, цветные и черные металлы, а также стекло. Металл, пластик и макулатуру прессуют, а затем отправляют для дальнейшей переработки.
По словам руководителя агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрея Кудрина, «благодаря запуску второй линии мусороперерабатывающего комплекса, количество отходов уменьшится более чем в два раза, что, безусловно, положительно скажется на экологической обстановке».
Кроме того, в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» в крупных районных центрах Камчатки планируют поставить новые полигоны, на которых также будут строиться мусоросортировочные линии.
Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ
15 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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