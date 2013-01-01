В Петропавловске-Камчатском запустили второй высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс



В пригороде Петропавловска-Камчатского в тестовом режиме запущена в работу вторая линия мусороперерабатывающего комплекса - в два раза мощнее первой. Общий объем инвестиций превышает 300 млн рублей. Проект реализует ООО «Феникс» - резидент Свободного порта Владивосток.

Вторая линия комплекса позволит сортировать и перерабатывать весь объем мусорных отходов Петропавловска-Камчатского: 180-200 тысяч тонн в год. Предусмотрена сортировка твердых коммунальных отходов на пластик, картон, бумагу, цветные и черные металлы, а также стекло. Металл, пластик и макулатуру прессуют, а затем отправляют для дальнейшей переработки.

По словам руководителя агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрея Кудрина, «благодаря запуску второй линии мусороперерабатывающего комплекса, количество отходов уменьшится более чем в два раза, что, безусловно, положительно скажется на экологической обстановке».

Кроме того, в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» в крупных районных центрах Камчатки планируют поставить новые полигоны, на которых также будут строиться мусоросортировочные линии.

Камчатский край, Дальневосточный федеральный округ