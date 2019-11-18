В Петербурге построили крупнейший в России испытательный стенд для судовых систем электродвижения



В Санкт-Петербурге на Ленинградском электромашиностроительном заводе (ЛЭЗ) построили крупнейший в России испытательный стенд для агрегатирования и испытаний судовых дизель-генераторов до 9 МВт на соответствие указанным в проектной документации техническим и эксплуатационным характеристикам.

Испытания проводятся в соответствии с программой-методикой, утверждённой Российским морским регистром судоходства (РМРС).

На стенде проверяется работа дизель-генератора во всех режимах, возможных в процессе эксплуатации на борту судна, включая сверхноминальный режим. При этом замеряются выдаваемые агрегатом характеристики с полной имитацией работы судовых систем.

Появление стенда на площадке ЛЭЗ позволило концерну значительно повысить качество выпускаемого оборудования, а также расширить номенклатуру продукции.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ