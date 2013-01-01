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В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов

Дек 5
Москва Центральный федеральный округ
В Петербурге открыт инновационный центр «Буревестник» и производство оборудования для добычи алмазов

Новый завод, построенный на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» позволит дочерней компании АК «АЛРОСА» производить более 150 рентгеновских сепараторов в год и выйти в мировые лидеры на рынке этой продукции.
Объем инвестиций в реализацию проекта в Санкт-Петербурге уже превысил 2 млрд рублей. А до 2021 года в развитие предприятия планируется направить еще 1 млрд рублей.

Главное производство и два вспомогательных корпуса разместились на площади почти 25 тысяч квадратных метров. Завод обеспечит городу 650 высокотехнологичных рабочих мест. В следующем году предприятие перечислит в бюджеты всех уровней 500 млн рублей налогов.

Инновационный центр «Буревестник» — крупнейшее в России и странах СНГ предприятие по исследованию, разработке и производству рентгеновской аппаратуры для промышленных и научных целей.

Основная продукция «Буревестника» — рентгенлюминесцентные сепараторы для извлечения алмазов из руды, а также аппараты для сортировки алмазов. Продукция «Буревестника» применяется не только на обогатительных фабриках АЛРОСА в России, но и поставляются алмазодобывающим компаниям в страны Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
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