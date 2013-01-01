В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола



В Санкт-Петербурге ООО «ОМЗ-Спецсталь» (входит в группу «Объединенные машиностроительные заводы», ОМЗ) приступает к изготовлению металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола проекта 22220 по заказу судостроительного предприятия АО «Балтийский завод».

Крупнейший российский производитель металлургических заготовок изготовит для атомохода заготовки валовой группы с механической обработкой из высоколегированных марок стали. Всего будет произведено 13 единиц оборудования.

Ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт (серия ЛК-60) предназначены для проводки судов в Арктике, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и решения других задач.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ