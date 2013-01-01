В Петербурге на Адмиралтейских верфях спустили на воду траулер, а на Северной верфи заложили другой



В Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях состоялась церемония спуска на воду самого крупного в России большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Вдовиченко» проекта СТ-192 для Русской Рыбопромышленной Компании. Параллельно на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась закладка морозильного траулера-процессора «Капитан Тузов» проекта 170701.

Самый крупный российский рыболовецкий траулер «Капитан Вдовиченко» является головным в серии шести судов. Длина траулера составляет 108,2 метра, ширина — 21 метр, осадка — 8,35 метра, дедвейт — 5700 тонн. Автономность по запасам топлива — 145 суток, экипаж — 139 человек, вместимость грузовых трюмов — 5500 куб. метров, скорость полного хода — 15 узлов.

Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла рыбы в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых комплексов.

Также судно будет оснащено инновационной электроэнергетической установкой с «плавающей» частотой электросети. Благодаря технологии при тралении валогенератор сможет работать на сниженных оборотах главного двигателя, что обеспечит значительную экономию топлива.

Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

Одновременно на судостроительном заводе «Северная верфь» состоялась закладка морозильного траулера-процессора «Капитан Тузов» проекта 170701. Заказчиком судна является АО «Альтернатива» (входит в группу «Норебо»).

Это уже пятый траулер, строящийся по данному проекту. Особенностью данного заказа является то, что у корабелов уже есть полный комплект рабоче-конструкторской документации по корпусу, насыщению и судовым системам.

Длина судна 81,6 метра, ширина — 16 метров, скорость — 15 узлов, водоизмещение — 5500 тонн. Мощность главного двигателя — 6,2 МВт. Общая производительность — 150 т/сутки, производительность по замораживанию — 100 т/сутки. Экипаж составит 80 человек.

Передать судно заказчику корабелы планируют в 2022 году. Новое судно будет вести промысел донных видов рыб в северо-западной части Атлантического океана.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ