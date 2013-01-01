В Пермском крае запустили универсальный автоматизированный комплекс термической обработки металла
Новая линия, в создание которой инвестировано более 209 млн рублей, введена в эксплуатацию на новых производственных площадях загородной площадки ПАО «Протон-ПМ».
Линия будет задействована при термообработке деталей для производства перспективных изделий в интересах стратегических отраслей российской промышленности. За первый квартал этого года на комплекс будет переведено порядка 50 позиций для термообработки и вместе с участком раскроя и центральной заводской лабораторией он обеспечит замкнутый цикл заготовительного производства.
Новейшие технологические решения обеспечивают возможность термической обработки металла как в защитной атмосфере, так и без неё, закалки в масло и в воду, охлаждения в потоке азота. Для низкотемпературной обработки заготовок, снятия напряжений металла, возникающих при закалке, предусмотрены отпускные печи.
Новый автоматизированный комплекс универсален и обеспечивает возможность термообработки любых заготовок - штамповок, поковок, раскатных колец, прутков из конструкционных, нержавеющих сталей, жаропрочных и цветных сплавов с закалкой до температуры 1100 градусов. Ввод в эксплуатацию новой линии позволит сконцентрировать все процессы заготовительного производства в одном месте, сократить временные затраты на перемещение деталей
По словам исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, за счёт автоматизации будет снижена трудоемкость изготовления изделий из металла, а новые технологические возможности позволят быстро и качественно осваивать ракетно-космическую технику, рассматривать термообработку как дополнительную компетенцию диверсификации производства.
Пермский край,Приволжский федеральный округ
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