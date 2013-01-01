В Пермском крае запустили универсальный автоматизированный комплекс термической обработки металла



Новая линия, в создание которой инвестировано более 209 млн рублей, введена в эксплуатацию на новых производственных площадях загородной площадки ПАО «Протон-ПМ».

Здесь применены российские разработки - концепция и компоновка комплекса, предложена специалистами предприятия, технического сформировано инженерно-консалтинговой фирмой «Солвер», программное обеспечение разработала компания «Нью Лайн Инжиниринг»

Линия будет задействована при термообработке деталей для производства перспективных изделий в интересах стратегических отраслей российской промышленности. За первый квартал этого года на комплекс будет переведено порядка 50 позиций для термообработки и вместе с участком раскроя и центральной заводской лабораторией он обеспечит замкнутый цикл заготовительного производства.

Новейшие технологические решения обеспечивают возможность термической обработки металла как в защитной атмосфере, так и без неё, закалки в масло и в воду, охлаждения в потоке азота. Для низкотемпературной обработки заготовок, снятия напряжений металла, возникающих при закалке, предусмотрены отпускные печи.

Новый автоматизированный комплекс универсален и обеспечивает возможность термообработки любых заготовок - штамповок, поковок, раскатных колец, прутков из конструкционных, нержавеющих сталей, жаропрочных и цветных сплавов с закалкой до температуры 1100 градусов. Ввод в эксплуатацию новой линии позволит сконцентрировать все процессы заготовительного производства в одном месте, сократить временные затраты на перемещение деталей

По словам исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, за счёт автоматизации будет снижена трудоемкость изготовления изделий из металла, а новые технологические возможности позволят быстро и качественно осваивать ракетно-космическую технику, рассматривать термообработку как дополнительную компетенцию диверсификации производства.

Пермский край,Приволжский федеральный округ